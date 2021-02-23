«Азеригаз» предложило помощь абонентам, у которых закончился баланс на счетчиках

«Если в эти холодные дни у абонентов возникнут какие-либо проблемы с газовыми приборами, то они могут обратиться к нам. Наши опытные сотрудники помогут в решении проблем». Как сообщает haqqin.az об этом говорится в заявлении ПО «Азеригаз».

Кроме того, в «Азеригаз» предложили абонентам помощь в пополнении баланса для абонентов, у которых установлены газовые счетчики предварительной оплаты.

«Если абоненты, которые не могут выйти из дома, хотят пополнить баланс своих карточек, то мы постараемся им в этом помочь. Наши сотрудники пополнят карты в платежных терминалах и вернут их владельцу. Те, кому необходима подобная услуга, могут обратиться по Whatsapp-номеру 077 3 104 104», - говорится в сообщении.