В Германии изъяли рекордную для Европы партию кокаина

В порту Гамбурга таможня в ходе проверки груза из Парагвая изъяла рекордное для Европы количество кокаина. Дойче велле со ссылкой на пресс-службу таможенного управления Гамбурга сообщает, что в четырех контейнерах, вызвавших подозрение таможенных органов сразу нескольких европейских стран, находились жестяные банки со шпаклевкой.

В результате проверки 12 февраля таможенники обнаружили в более чем 1 700 банках свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркотика, когда-либо изъятого в Европе.

В последующие дни германские и нидерландские следственные органы провели совместно оперативные действия, в результате которых в порту бельгийского Антверпена было изъято еще 7 200 кг кокаина. 24 февраля в Нидерландах был задержан 28-летний житель Флаардингена, которого подозревают в импорте в общей сложности 23 тонн кокаина, стоимость которого оценивается в несколько млрд евро.