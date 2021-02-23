Манукян: заявление Пашиняна портит отношения с Москвой

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ракетных комплексах "Искандер" портит отношения с Россией. Об этом заявил журналистам кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян.



"Такие высказывания не могут не вызвать неудовольствия России. Остается только догадываться, хочет ли он умышленно саботировать отношения с Москвой или же по обыкновению хочет оправдаться, что виноват не он, а "неправильное" оружие", - считает Манукян, которого цитирует Sputnik Армения.

По мнению Манукяна, для Пашиняна "важно только то, что это оружие купили при Серже Саргсяне. А раз так, значит, оно плохое. Так мыслит этот человек".