Как известно, глава армянского правительства в интервью ресурсу 1in.am в ответ на упрек экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего его в нежелании задействовать в ходе боевых действий «Искандер», сослался на то, что запуск такой ракеты был осуществлен, но она не сработала.

«Заявление Пашиняна, - недоумевает А.Гольц, - по крайней мере очень странное и можно только догадываться, что он хотел этим сказать. Дело в том, что запуск системы ракет «Искандер» во время войны не был зафиксирован ни азербайджанской, ни армянской стороной. Использование этого оружия не может пройти незамеченным, это обязательно будет где-то зафиксировано. Еще более абсурдным выглядит его утверждение, что ракета взорвалась на 10%. Данных о том, что ракеты этого комплекса срабатывают на 10%, нет в военно-аналитических изданиях. Пожалуй, один только американский военный журнал «Драйв» писал что-то такое, непонятно на чем основываясь. В то же время Пашинян заявляет, что «Искандер» - устаревшая система 80-х годов прошлого века. Видимо, армянский премьер спутал новый комплекс «Искандер» с тактическим ракетным комплексом «Точка-У», который находится на вооружении с советских времен».

Вместе с тем российский эксперт уточнил, что всего Армении было поставлено четыре ОТРК «Искандер». Вообще же до сего времени в условиях реальных военных действий «Искендер» не применялся.

«Даже если предположить, что ракета этого комплекса не взорвалась, то причиной могут технические проблемы в системе, плохое обслуживание оборудование в период до применения, низкая подготовленность военных, которые ее задействовали, и др. Вообще же этот комплекс предназначен для уничтожения каких-то систем ПВО, крупных артиллерийских линий и других военных объектов до 500 км дальности. Насколько мне известно, в тех азербайджанских городах, которые армянская армия обстреливала ракетами «Эльбрус» и «Точка У», не было военных объектов. А использование ОТРК «Искандер» в целях устрашения было бы слишком дорогим удовольствием для любой страны», - уверен А.Гольц.

Отметим, что во время конфликта в Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера».