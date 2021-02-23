Автомобиль CBC TV перевернулся на заснеженной дороге

Съемочная группа азербайджанского телеканала CBC TV попала в аварию. Как передает Report, инцидент произошел на дороге в направлении Тертер - Барда.

Согласно информации, причиной аварии стала гололедица, возникшая на дорогах в результате снежных погодных условий в стране. В результате ДТП автомобиль перевернулся. Пострадавших нет, однако автомобиль серьезно поврежден.

Руководство телеканала связалось с местными исполнительными органами после инцидента, предприняты все оперативные шаги по устранению последствий аварии.