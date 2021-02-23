В школах Баварии уроки ислама станут обязательными

С осени 2021 года в некоторых школах федеральной земли Бавария появятся уроки ислама. Это будет один из обязательных предметов по выбору – наряду с этикой и религиоведением, сообщает телеканал «360».

Занятия появятся в расписании примерно 350 школ из действующих шести тысяч (около 6% от общего числа).

Уроки ислама и ранее были в школьной программе, но носили факультативный статус. Вести предмет будут школьные учителя.

Минкультуры региона уточнило, что в Баварии обучаются более 160 тысяч школьников-мусульман – примерно 10% от общего числа учеников.

Курс по истории ислама впервые появился в рамках занятий по турецкому языку. Затем предмет стали преподавать на немецком. Пилотный проект «Исламское обучение» появился в Баварии в 2009 году.