Вакцинация депутатов вне очереди вызвала скандал в Ливане
Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений. Об этом пишет РИА Новости.
Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. СМИ не присутствовали на процедуре.
Глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.
В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.