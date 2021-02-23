Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. СМИ не присутствовали на процедуре.