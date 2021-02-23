Фильм о геноциде в Сребренице вошел в шорт-лист «Оскара»

Кинокартина под названием «Куда ты идешь, Аида?» («Quo Vadis, Aida?»), снятая боснийским режиссером Джасмилой Жбанич совместно с турецкой телерадиокомпанией TRT, включена в шорт-лист киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на 93-й церемонии вручения премии «Оскар».

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что события фильма происходят на базе ООН в городе Сребреница в дни геноцида, когда тысячи боснийцев, включая женщин и детей, были убиты сербскими военными. Жбанич, родившаяся в Сараево, описывает следы боснийской войны по свидетельствам очевидцев тех дней. В частности, она акцентирует внимание на том, как война повлияла на женщин и детей.

Фильм «Куда ты идешь, Аида?» уже получил награды на многих кинофестивалях, включая престижный Венецианский и кинофестиваль в Торонто.

Джасмила Жбанич стала известна после того, как ее фильм «Грбавица» удостоился «Золотого медведя» на 56-м Берлинском кинофестивале в 2006 году.