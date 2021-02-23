Даже у королей нет: для Абрамовича строят 145-метровую яхту

На верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене строится новая яхта для миллиардера Романа Абрамовича. Ожидается, что она будет спущена на воду уже в ближайшее время. Об этом стало известно в среду, 24 февраля, из расследования Forbes.

По данным издания, речь идет о 145-метровой яхте, которая получила название Solaris. На верфи Lloyd Werft ранее была построена еще одна яхта для Абрамовича - 115-метровая Luna, которая впоследствии была продана Фархаду Ахмедову.

Solaris, как отмечается в публикации, - экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Отделка лодки пока не завершена, но судно планируют спустить на воду уже на следующей неделе. Потребуется еще примерно полгода, прежде чем яхта будет передана владельцу.

Согласно оценкам экспертов, к которым обратился Forbes, такой яхты, как у Абрамовича, нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке. Стоить она может до 450 млн евро.