Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

Месторождение нефти открыто в Хойникском районе Гомельской области Беларуси, сообщило БелТА со ссылкой на заместителя гендиректора гособъединения "Белоруснефть" по геологии Петра Повжика.

"Новое месторождение нефти открыто в Хойникском районе, на глубине более 4,2 тысячи метров получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки", — говорится в сообщении со ссылкой на Повжика.

По предварительным оценкам, суточный дебит нефти достигнет не менее 50 тонн. Это легкая нефть, добываемая стандартными способами, уточнил представитель гособъединения

В Беларуси практически вся разведанная нефть является трудноизвлекаемой. Республика обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год, отмечает издание Прайм.