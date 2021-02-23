В связи с резким ухудшением погоды на территории Азербайджана со вчерашнего вечера соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) работают в усиленном режиме.

Как сообщает сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» министерства от лиц, оказавшихся в беспомощном положении, в том числе в связи с ДТП, произошедшими из-за обледенения дорог, силы и средства МЧС проводят спасательные операции.

МЧС, обращаясь к гражданам, еще раз просит соблюдать меры предосторожности в связи с неблагоприятной погодой, говорится в сообщении МЧС.