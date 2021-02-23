Венесуэла высылает посла Евросоюза

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"По решению президента Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, которого цитирует ТАСС.

Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек. Всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.