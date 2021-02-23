США хотят вернуться в Совет по правам человека ООН

США будут добиваться избрания в Совет по правам человека ООН в январе 2022 года, объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он сказал, что США в случае принятия намерены быть лидирующим голосом в совете в области продвижения уважения к правам человека.

«Мы намерены вернуться в Совет по правам человека, чтобы бок о бок стоять с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить оправдание цели этого важного органа», — приводит «Коммерсант» слова Блинкена, опубликованные на сайте Госдепа США.

США вышли из СПЧ ООН в 2018 году. Тогдашний президент США Дональд Трамп и его администрация связывали свое решение с тем, что совет критикует политику Израиля. 8 февраля Блинкен сообщил, что США немедленно возвращаются в совет в качестве наблюдателя, сказав при этом о необходимости реформ в органе.