Джейхун Байрамов и еврокомиссар обсудили ситуацию в регионе

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с комиссаром по политике соседства и расширения ЕС Оливером Вархели.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также возможные механизмы поддержки ЕС для людей, пострадавших в результате конфликта.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.