Суд приказал мужу выплатить жене почти $8 тысяч за работу по дому

Китайский бракоразводный суд обязал мужчину выплатить бывшей жене сумму, которая эквивалентна 7 700 долларам США. Эти деньги станут компенсацией для женщины за работу по дому в течение пятилетнего брака. Об этом сообщил The Guardian.

В прошлом месяце в Китае вступил в силу новый гражданский кодекс. В соответствии с ним человек во время развода может потребовать от своего партнера компенсации, если в браке он был основным опекуном детей, пожилых родителей или выполнял большую часть неоплачиваемой домашней работы.

Мужчину по фамилии Чэнь обязали выплатить своей бывшей жене 50 тысяч юаней — 7 700 долларов — за работу по дому на протяжении пяти лет, которые они были в браке.

Пара поженилась в 2015 году, однако рассталась спустя три года, не оформив развод. Мужчина потребовал развод в 2020 году, и его жена сперва сопротивлялась. Однако позже она согласилась расторгнуть брак, но потребовала компенсацию в размене 50 тысяч юаней. Суд удовлетворил требование, а также оставил женщине опеку над сыном — Чэнь должен будет ежемесячно выплачивать им по две тысячи юаней. Этот случай стал первым по установлению стоимости домашнего труда с момента вступления кодекса в силу.