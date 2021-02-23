Выборы в Бундестаг станут самыми дорогими в истории Германии

Согласно подсчетам МВД ФРГ, расходы на парламентские выборы, которые состоятся 26 сентября, составят €107 млн. Затраты на выборы впервые превысят отметку в €100 млн: выборы 2017 года обошлись казне в €92 млн.

Причина роста расходов объясняется тем, что из-за пандемии резко возрастет число голосующих по почте. Как отмечает издание, большее число таких голосов означает рост затрат, поскольку государство обеспечивает бесплатную доставку отданных по почте голосов. 4 года назад доля голосующих по почте составляла 28,6%, но сейчас их число может резко вырасти.

Кроме того, пресс-секретарь немецкой федеральной избирательной комиссии отметил, что из-за пандемии на избирательные участки потребуется привлечь дополнительных сотрудников. Между тем работники на избирательных участках получают от €25 до €35.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в сентябре 2021 года в стране будет насчитываться 60,4 млн избирателей. Для 2,8 млн из них это будут первые в жизни выборы.