Баку и Киев обсуждают перспективы сотрудничества

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил нынешнее состояние дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Было отмечено, что между странами существует сотрудничество и взаимопонимание, в том числе на многосторонних площадках.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял сегодня заместителя министра иностранных дел Украины Васила Боднара.

Джейхун Байрамов сказал, что взаимные визиты между двумя странами внесли положительный вклад в развитие отношений, особо отметив визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в 2019 году.

Джейхун Байрамов также проинформировал заместителя министра иностранных дел Украины о текущей ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений, новой ситуации в регионе в связи с безопасностью и возможностях сотрудничества.

Поблагодарив за искренний прием, Василий Боднар передал приветствия министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и сообщил, что его коллега приглашает министра Джейхуна Байрамова в Украину. Было отмечено, что есть большие перспективы для развития двусторонних отношений, а также важность работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, в том числе ОЧЭС.