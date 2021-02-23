В Грузии выявили три случая «британского штамма»

В Грузии подтверждены три случая заражения британским штаммом коронавируса COVID-19, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе. Об этом пишет Грузия Онлайн.

"Три случая у нас подтверждены", - сообщил он, отметив, что установлены связанные с ними три больших группы - 31 зараженный, которые сейчас изучаются, есть большая вероятность того, что там присутствует данный мутированный штамм.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Грузии в целом, Гамкрелидзе заявил, что в сравнении с ноябрем и декабрем прошлого года показатель инфицирования в стране сократился в 10 раз, что указывает на стабилизацию эпидемиологической ситуации.

