Армен Саркисян не подписал скандальные поправки в Судебный кодекс

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать поправки в Судебный кодекс, вызвавшие протесты в обществе, и направил их в Конституционный суд, который проверит их соответствие основному закону страны. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на сообщение президентской пресс-службы.

"Применение закона не должно быть спорным с точки зрения исключения вмешательства в реализацию правосудия, независимости и непредвзятости судей, закрепленных Конституцией", - говорится в обосновании решения президента.

В начале месяца Национальное собрание Армении одобрило составленный правительством проект изменений в Судебный кодекс, согласно которым среди судей по уголовным делам будет введена особая специализация по досудебному разбирательству. Такие судьи будут действовать на этапе судебных дел до рассмотрения по существу, в том числе принимая решения по вопросам ареста в качестве меры пресечения, а также установления правомочности задержаний и ходатайства о разрешении на проведение оперативно-розыскной деятельности, предполагающей обыски. Минюст Армении ранее вынес заключение о том, что новый институт даст возможность разгрузить рассмотрение уголовных дел.

В то же время администрация президента, изучив вопрос с учетом экспертного мнения, пришла к выводу, что поправки в закон "О судебном кодексе", "Об академии правосудия" спорны с точки зрения Конституции.