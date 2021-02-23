Громкое заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о неисправности российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» во время боев в карабах ской войне все еще будоражит общественное мнение в России. Нарекания руководителя армянского государства вызвали непонимание в российской столице, ибо по признанию абсолютного большинства экспертного сообщества, правительство Армении пытается переложить ответственность за поражение и капитуляцию в войне на военно-промышленный комплекс союзнической страны, заявившей о своем нейтралитете в минувших боевых действиях.

- Получается, что своим заявлением Никол Пашинян попытался переложить свой провал в войне на российскую армию?

- Не только свой. Есть известное высказывание президента Джона Кеннеди после разгрома кубинских контрреволюционеров, которые высадились в заливе Свиней, «у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота». То есть много желающих присвоить себе лавры победы, а принять на себя ответственность за поражение никто не хочет. Он сказал, что «принимает на себя эту ответственность», «это был мой провал». В принципе, всегда переводят стрелки: Саргсян на Пашиняна, Пашинян на Сагргсяна и Кочаряна. Военные на политиков, политики на военных. Заодно и на российское оружие. Оружие дрянь, ничего хорошего не получилось.

Действительно, пиара вокруг «Искандера» много, но в реальности оно не является чудо-оружием, во всяком случае, там не используют ядерную боевую часть. Но на вооружении у армянской армии ядерных боеприпасов нет.

- Применялось ли такое оружие в каких-либо войнах?

- Опыт применения «Искандеров» есть, но небольшой. Но много применялись ракеты комплекса «Точка У» в войнах на Кавказе. Это аналогичные «Искандеру» комплексы, разница лишь в дальности полета ракеты. У «Точки У» - дальность 120 км. Сейчас в армии комплексы «Точки У» заменены на «Искандеры». Эти «Точки У» применялись и во Второй карабахской войне.

«Точка У» массово применялась во второй чеченской войне, было сделано около 200-300 выстрелов. Такой пуск ракеты был произведен в 1999 году «Точки-У» из района Владикавказа по так называемому рынку оружия в Грозном. Одномоментно было убито одной ракетой около 200 человек.

В грузинской войне 2008 года «Точка У» массово применялась российской стороной. Больше 60-ти пусков. Также в грузинской войне применялся и комплекс «Искандер», может быть, один или два раза. Иногда попадает хорошо и большие потери, а иногда не очень, комплекс оказывается совсем бесполезным. Применение «Искандера» не приводит к решающим последствиям, ибо развернутый в российских вооруженных силах рассчитан в первую очередь на применение ядерной боевой части. И как ядерное боевое оружие оно эффективно. Одной-двух ракет хватит на то, чтобы сильно навредить.

А когда ракета с неядерной боевой частью, то она в стандартном варианте взрывается в воздухе, под определенной целью, покрывает достаточную площадь шрапнелью. Нужно, чтобы на этой территории народу было много и техники (легкобронированная или грузовики). Точность у «Искандера» так себе, если там не используется оптическая головка самонаведения. Для того чтобы ее применить, нужно иметь отцифрованное изображение, с хорошим видимым знаком, на который она будет нацелена. Еще одним условием для точного наведения, должна быть хорошая погода. Для этого нужно, чтобы заранее разведывательный самолет или беспилотник, либо спутник сделали цифровую фотографию. Эту фотографию нужно вставить в ракету до пуска, потом запустить. Точность корректировки 10-20 м отклонения. Применительно к армянской армии, таких возможностей нет. Откуда они возьмут отцифрованные изображения? У них не было ни беспилотников, ни разведывательных самолетов, ни тем более спутников. Раньше весь процесс - провести разведку, отцифровать фото, вставить в прибор, принять решение, занимал от трех до 5 дней. В российских частях на все про все уходит, как говорят, несколько часов. На вооружении у российской армии «Искандер-М», он гораздо лучше по характеристикам, чем «Искандер-Э», который поставили Армении. Но точно никто не знает, что в итоге поставили Еревану.

«Искандеры» в неядерном варианте иногда удачные, иногда нет. В Сирии пускали по боевикам, больше для картинки. Там летала российская авиация, которая бомбила и точнее, и эффективнее.

Был еще знаменитый выстрел 12 августа по городу Гори в Грузии, именно «Искандером». Пуск был сделан из района Владикавказа. Он взорвался в воздухе и засеял осколками всю центральную площадь Гори. Кроме статуи Сталина на площади почти никого больше не было. Погибло четыре человека, один из них голландец, оператор немецкой телекомпании RTL. Что произвело большой скандал. Это был пуск за час до наступления перемирия в войне с Грузией.

- А почему так вышло?

- За сутки на этой площади разбили табор грузинские национальные гвардейцы. Их там было много. Пока проходило согласование, пока готовили полетное задание, к этому моменту на площади никого не осталось. «Искандер» - это комплекс для поражения фиксированных целей, заранее разведывательных. В оперативной – очень сложно.

Так что, в принципе, «Искандер» без ядерного оружия не производит такого впечатления.

- Армянская сторона использовала «Искандер» в карабахской войне?

- Да, использовали. Но этот комплекс оказался малоэффективным. Но России это не приятно слышать. Но официального ответа не будет. Эксперты скажут, что армяне дискредитируют российское оружие, потому что сами ничего делать не умеют. И те, и другие будут правы в этом споре. Действительно, армянская армия не была подготовлена, у нее не было целеуказания, ну и эта ракета в неядерном исполнении не настолько эффективна. Такие ракеты в неядерном исполнении надо использовать массово, и то эффект будет незначительный.

- Какие объекты были целью «Искандера»?

- Я не знаю какие цели были у армянской армии. Может быть, они не собирались пускать ракету по мирному населению, а поразить военные цели, например, аэродром в Гяндже. При этом не это является формальным признаком военного преступления, если ты целился в аэродром, а попал по домам, то оружие не совсем точно сработало. Это называется сопутствующие потери. Надо доказывать, что целились в гражданских. А всегда можно сказать, что мы целились в военный объект. Доказать очень сложно.

- Тогда Пашинян сказал правду?

- Ну как сказать? России это не понравилось. Уже обвинили Пашиняна во лжи и обвинили в некомпетентности. Это заявление подпортило атмосферу.

Опять же это оружие рассчитано на ядерное использование в первую очередь, тогда все его недостатки компенсируются. И то, что это оружие 80-х годов разработки, это правда. Производство и доводка начались в начале 2000 г.