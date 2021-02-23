Синоптики: снегопад в большинстве районов Азербайджана продолжается

Снегопад продолжается в Акстафе, Балакене, Огузе, Габале, Шемахе, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Кишчае (Шеки), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Сальяне, Имишли, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Набрани, Агсу, Мингячевире, Шамкире, Гёкчае, Ленкорани, Евлахе и Сабирабаде, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, скорость ветра в Баку снизилась до 8-10, на Апшероне - 16-20 метров в секунду. По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн на Каспии составила 4,5 метра.