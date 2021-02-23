Reuters: 18 компаний отказались от участия в "Северном потоке-2"

Reuters опубликовало сегодня список компаний, отказавшихся от участия в проекте "Северный поток-2". По его данным, перечень содержится в докладе, направленном администрацией президента США Джо Байдена в Конгресс на прошлой неделе, сообщает ТАСС.

Всего в списке, который попал в распоряжение агентства, значатся 18 фирм. Среди них французская страховая AXA Group и американская нефтесервисная Baker Hughes. Кроме того, в перечне значатся германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная cертификационная и классификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская Zurich Insurance Group и другие компании.

Ранее американские и германские СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США сообщали, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из этого проекта в связи с угрозами США ввести санкции против его участников.