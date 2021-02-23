Минэкологии предупреждает граждан

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан быть осторожными и внимательными в морозную погоду. Об этом сказала пресс-секретарь ведомства Ирада Ибрагимова.

Ибрагимова рекомендует быть предельно осторожными, учитывая, что сегодня ночью и завтра утром в Азербайджане сохранятся морозы, дороги покроются льдом.

«В настоящее время в Баку и на Апшероне наблюдается до пяти градусов мороза, ожидается снижение температуры до минус девяти. Пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность при движении по обледенелым дорогам в ночное и утреннее время», - отметила представитель Минэкологии.

Министерство обращается к гражданам с просьбой не выходить на улицу и не использовать личный транспорт без необходимости.