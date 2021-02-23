В России призвали НАТО не волноваться из-за С-400 в Турции

"Я могу сказать, что С-400 - это, прежде всего, оборонительное вооружение, и оно не может быть использовано в наступательных действиях… И каким образом она может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем", - цитирует Чемезова ТАСС.

Глава "Ростеха" также отметил, что, согласно контракту с турецкой стороной по поставкам С-400, предполагается частичная локализация комплектующих, которые используются в комплексе. Однако, по мнению главы Ростеха, передача третьей стране технологий не может быть использована против России. "Мы не проводим стопроцентную локализацию. Даже если бы мы захотели, то вряд ли Турция смогла бы полностью организовать производство у себя в стране такой супервысокотехнологичной продукции. Для этого должна быть создана соответствующая школа. Поэтому причин для опасений никаких не вижу", - сказал Чемезов.