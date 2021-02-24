Знаменитый гольфист выжил в тяжелом ДТП: «Повезло остаться в живых»
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс, попавший накануне в серьезную автомобильную аварию, пришел в себя после операции. Он получил множественные повреждения ног, в том числе открытые переломы правой ноги. Хирургам пришлось зафиксировать кости с помощью стержней, пишет Русская служба BBC.
Авария произошла в Лос-Анджелесе во вторник. Автомобиль Вудса перевернулся, и сотрудникам спасательных служб пришлось разрезать искореженное железо, чтобы извлечь его. 45-летнего спортсмена доставили в больницу на машине скорой помощи.
По словам лечащих врачей, у Вудса не только переломы, но и серьезные травмы мышц и мягких тканей правой ноги, которые потребовали серьезного хирургического вмешательства.
Заместитель начальника полицейского департамента Лос-Анджелеса заявил, что, учитывая характер аварии, гольфисту повезло остаться в живых.
Скорейшего выздоровления Тайгеру Вудсу пожелали звезды спорта и сцены: теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, звезда баскетбола Стивен Карри, боксер Майк Тайсон, а также друзья-гольфисты.