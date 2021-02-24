В Армении мошенники продолжают наживаться на пропавших солдатах

В Армении сотрудники Службы нацбезопасности задержали мошенника, который хотел обманом выманить деньги у семьи без вести пропавшего солдата, пишут армянские СМИ.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что подозреваемый А.М. получил информацию, что военнослужащий-срочник Д.В. пропал без вести в ходе боевых действий в Карабахе. В январе нынешнего года А.М. заявил Г.В. - отцу военнослужащего - что он якобы занимается вопросами пропавших без вести.

При встречах аферист пытался ввести Г.В. в заблуждение, уверяя, что с помощью личных связей может помочь отыскать его сына. Неделю назад, 17 февраля, он потребовал от Г.В. $1,5 тыс якобы за передачу конкретных сведений о без вести пропавшем сыне.

19 февраля мошенник получил требуемую сумму и сразу же был задержан сотрудниками СНБ. Открыто уголовное дело, подозреваемый взят под арест.