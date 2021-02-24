Youtube запускает новую функцию для родителей

Видеохостинг YouTube разработал систему контролируемых учетных записей для подростков, которая позволит их родителям фильтровать видеоконтент, управлять историей просмотров и регулировать функции в аккаунте ребенка. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Проект разрабатывался в течение прошлого года совместно с родителями, а также с экспертами со всего мира в областях, связанных с безопасностью детей и цифровой грамотностью.

"В ближайшие месяцы мы запустим бета-версию для родителей, которая позволит их детям получить доступ к YouTube через контролируемую учетную запись Google. Через этот аккаунт можно будет регулировать контент и функции. Помимо выбора настроек содержимого, родители смогут управлять историей просмотра и поиска в настройках учетной записи своего ребенка", - говорится в сообщении YouTube.