Замглавы Генштаба уволили после комментария о скандальном заявлении Пашиняна

Ранее в среду ресурс Yerevan.Today опубликовал статью под названием "Заявление Пашиняна о ракетах "Искандер", которое рассмешило заместителя главы Генштаба ВС РА".

Накануне в интервью 1in.am Пашинян ответил на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна относительно того, почему "Искандеры" не были применены во время войны в Карабахе осенью 2020 года. Пашинян заявил, что во время войны "Искандеры" "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Это заявление вызвало большой резонанс среди российских военных экспертов и депутатов.

В статье Yerevan.Today отмечалось, что Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: "Конечно, невозможно… Как?.. "Искандер"?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно. Нельзя говорить такие вещи, делать подобные заключения. Вообще нельзя задавать по телефону подобные вопросы касательно такого оружия и делать выводы на основе таких поверхностных оценок, это несерьезно. Не знаю, кто что сказал, но это невозможно (вновь смеется)".

В тот же день Минобороны Армении выступило с заявлением: "Во время телефонного разговора с представителем СМИ генерал-лейтенант Тиран Хачатрян сказал, что нельзя говорить на такие темы, делать выводы, после чего журналист процитировал генерал-полковника Мовсеса Акопяна, что это возможно, что вызвало у Хачатряна смех. В статье журналист явно не изложил содержание телефонного разговора и, по сути, исказил его, вызвав недоразумение у читателей, что можно охарактеризовать как информационную провокацию".