Эксперт предсказала выпуск COVID-вакцин в виде спрея или таблеток

Вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток, считает профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт.

«У нас есть вакцины от гриппа в виде спрея для носа, и это в будущем может стать хорошим подходом для вакцин от коронавируса. Также возможно рассмотреть пероральную вакцинацию, когда вы принимаете таблетку и иммунизируетесь. Распространение вакцин может идти легче, если вам не нужны иглы и шприцы», – передает российское издание «Взгляд» слова эксперта.

Гилберт пообещала, что ее коллеги обязательно изучат создание вакцин в таких формах.