Рейтинг Трампа продолжает расти

Американский сенатор от штата Юта Митт Ромни обратил внимание на итоги опросов общественного мнения в США. Речь идёт об опросах, которые касаются возможного политического будущего Дональда Трампа. Напомним, что Трамп проиграл выборы Байдену, и демократы собирались лишить его возможности баллотироваться на следующих выборах. Для этого дважды запускалась процедура импичмента. Но оба раза Демпартию США в этом плане ожидало фиаско, сообщают американские СМИ.

Митт Ромни заявил, что опросы в США показывают следующее: если Трамп заявит о своей готовности баллотироваться на пост президента, то он выиграет так называемую номинацию от Республиканской партии.

Напомним, что по действующей в США системе основные партии (а их две) должны провести выборы из числа собственных кандидатов, которые в итоге и будут соперничать друг с другом. По словам сенатора Ромни, избиратели-республиканцы сегодня отдают предпочтение именно Трампу, причём рейтинг Трампа среди сторонников Республиканской партии в США продолжает расти.

Примечательно, что это говорит человек, который всё последнее время призывал начать расследование о степени вины Трампа в том, что митингующие ворвались в здание Капитолия 6 января.

После того, как Трамп избежал импичмента (уже после ухода с поста президента), многие его критики среди коллег по партии смягчили свою риторику. В этой связи можно предположить, что лидеры Республиканской партии попросту боятся того, что Трамп выйдет из числа республиканцев и объявит о создании новой партии. Кстати, название Трамп уже придумал – «Американские патриоты». Если это произойдёт, то миллионы американцев, голосовавших за Трампа, автоматически перейдут в стан сторонников новой партии, что нанесёт электоральный удар по партии республиканцев.

Ожидается, что в воскресенье, 28 февраля, Трамп выступит на ежегодном консервативном политическом форуме, где и прояснит свои дальнейшие политические планы.