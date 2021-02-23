«Чёрному золоту» предсказали взлет до $100

По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе такой рост возможен из-за улучшения фундаментальных показателей и введения программ стимулирования экономики во многих странах мира.

Цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель в следующие несколько лет, указывают аналитики Bank of America в отчете, на который ссылается Bloomberg.

Эксперты Bank of America также повысили свой прогноз цен на нефть Brent на этот год, сославшись на сокращение поставок на рынок из-за приостановки добычи сырья в Техасе, вызванной аномальными холодами, ограничения производства странами ОПЕК+, а также на стимулирующие программы для поддержки экономики, пишет РБК.

Согласно новому прогнозу Bank of America, средняя цена на нефть Brent в 2021 году составит $60 за баррель по сравнению с предыдущей оценкой аналитиков в $50 за баррель. Во втором квартале 2021 года цены на нефть Brent могут временно вырасти до $70 за баррель, отмечают аналитики банка.

На этой неделе в Goldman Sachs повысили свой прогноз по ценам на Brent — во втором квартале они в среднем составят $70 за баррель. В третьем квартале эксперты ожидают, что стоимость сырья составит в среднем $75 за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует, что уже к концу июля 2021 года потребление сырья в мире вернется к 100 млн баррелей в сутки — уровню, который был до начала пандемии. При этом восстановление мирового спроса на энергоносители будет опережать увеличение предложения со стороны альянса ОПЕК+, восстановление объемов добычи сланцевой нефти и рост поставок сырья из Ирана.