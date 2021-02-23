В США заявили, что терпение по Ирану не безгранично

Терпение США в вопросе переговоров по ядерной программе Ирана имеет границы, однако Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение вопроса. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Наше терпение не безгранично, но мы считаем, ...что наиболее эффективный способ убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, - это дипломатия. И именно этим мы сейчас заняты", - цитирует ТАСС Прайса.

Глава пресс-службы Госдепа подчеркнул, что все конкретные детали возможных договоренностей с Тегераном нужно обсуждать лишь на самих переговорах с участием США и Ирана.