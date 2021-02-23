Мигранты продолжают массово гибнуть в Средиземном море

В результате крушения лодки с мигрантами в Средиземном море погиб, по крайней мере, 41 мигрант. Об этом говорится в совместном заявлении итальянского отделения Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на которое ссылается Anadolu.

Отмечается, что на борту надувной лодки находились 120 человек, в том числе шесть женщин (одна беременная). Спустя три часа на помощь лодке приплыло судно Vos Triton.

В совместном заявлении отмечается, что с начала 2021 года в море погибли не менее 160 мигрантов, пытавшихся переплыть через Центральное Средиземноморье.