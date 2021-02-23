Полномочия Байдена на запуск ядерного оружия могут ограничить

Демократы в Палате представителей США предложили ограничить исключительные полномочия президента США Джо Байдена по запуску ядерного оружия. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, данную инициативу поддержали несколько десятков членов Палаты.

Конгрессмен Джимми Панетт отметил, что наличие такой возможности по запуску ядерного оружия может быть «сопряжено с реальными рисками».

«Предыдущие президенты угрожали атаковать другие страны с применением ядерного оружия или демонстрировали поведение, которое заставляло других официальных лиц выражать озабоченность по поводу приговора президента», — подчеркнул Панетт.

Поддержавшие инициативу конгрессмены считают, что система управления ядерным арсеналом должна быть пересмотрена, а также призвали Байдена отказаться от своих полномочий.