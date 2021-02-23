ООН признала изменение климата угрозой мировой безопасности

Изменение климата является серьезнейшей угрозой безопасности мира, проблемой, которая не только наносит ущерб окружающей среде, но и подрывает политическую, экономическую и социальные системы. Об этом заявили участники состоявшегося в онлайн-режиме заседания Совета Безопасности ООН.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности».

Премьер-министр Великобритании, которая председательствует в Совбезе ООН и стала организатором заседания по этой проблеме, подчеркнул, что «нравится нам это или нет, но вопрос уже не "если", а "когда" вашей стране и вашим гражданам придется столкнуться с последствиями изменения климата для безопасности».

Приглашенный на это заседание всемирно известный натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо назвал изменение климата «самой страшной угрозой безопасности, которая когда-либо стояла перед современным человечеством». По мнению ученого, загрязнение океанов, ухудшение доступа к чистой воде и продуктам питания, разрушение жилья могут спровоцировать конфликт, подобный по масштабам Первой мировой войне.