В США успешно испытали межконтинентальную ракету видео
Американские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск провели на базе Ванденберг в штате Калифорния, сообщает AirForce Times в среду, 24 февраля.
США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты pic.twitter.com/i8QmhgSOcg— Голос Америки (@GolosAmeriki) February 24, 2021
Во время испытания невооруженная ракета пролетела примерно 6,8 тысячи километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.
"Флот межконтинентальных баллистических ракет нашей страны находится наготове 24/7. Эксплуатационные испытания подтверждают готовность и надежность Minuteman III", – заявил генерал-лейтенант Энтони Коттон, заместитель командующего Глобальным ударным командованием ВВС США.