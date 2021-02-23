Армянских террористов приговорили к длительным срокам

Суд общей юрисдикции Еревана признал виновными членов вооруженной террористической группировки «Сасна Црер», захватившей в июле 2016 года полк ППС полиции в армянской столице и убившей полицейских. Об этом пишут армянские СМИ.

Решением суда Смбат Барсегян, признанный виновным в убийстве двух полицейских, приговорен к 25 годам лишения свободы, Седрак Назарян приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы, Павлик Манукян, Арег Кюрегян, Варужан Аветисян, Гагик Егиазарян и Мхитар Аветисян приговорены к 7 годам, 7 годам и 1 месяцу, 7 годам и 4 месяцам, 7 годам и 5 месяцам, 7 годам и 6 месяцам лишения свободы соответственно. Меньше других получил Армен Билян – суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Все осужденные не признают себя виновными и намерены обжаловать приговор в Апелляционном суде, сообщил Sputnik Армения.

«Сасна Црер», в составе 31 человека в июле 2016 года проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване с требованием освободить находившегося тогда под арестом лидера организации, бывшего полевого командира Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Здание полка ППС члены группы удерживали на протяжении двух недель. 31 июля вечером двадцать оставшихся на территории захваченного полка членов группы сложили оружие и сдались властям. Жертвами захвата стали трое полицейских.