Иран делает ставку на маршрут через Нахчыван

«Восстановив железную дорогу Джульфа - Нахчыван, мы сможем через Грузию начать сотрудничество со странами Черного моря и Европы». Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Пур Мохаммади, говоря о железнодорожном маршруте Джульфа - Нахчыван.

Во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции, с послом Ирана в Грузии Мохаммад Реза Пур Мохаммади отметил, что провинция Восточный Азербайджан была выбрана министерством промышленности Ирана в качестве региона, ответственного за развитие торговли с соседними странами. Губернатор добавил: «У нас хорошие экономические и культурные отношения с Грузией, и мы стараемся расширять и развивать взаимоотношения с этой страной».

Говоря о железнодорожном маршруте Джульфа - Нахчыван, Пур Мохаммади отметил: «Восстановив эту железную дорогу, мы сможем через Грузию наладить сотрудничество со странами Черного моря и Европы».

Подчеркнув значимость на сегодняшний день транспортных средств и коммуникаций, губернатор Восточного Азербайджана сказал: «Мы отдали предпочтение восстановлению железнодорожного маршрута через Азербайджан и Нахчыванскую Автономную Республику, и это было воспринято положительно».