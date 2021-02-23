Заявление посольства Грузии в Баку о том, что сегодня Тбилиси приспустит флаги

21 февраля исполнилось 100 лет со дня принятия первой Конституции Грузии. 26 мая 1918 года Национальный совет принял Акт о независимости Грузии, а 21 февраля 1921 года, в то время, когда грузинские вооруженные силы сражались с российской армией под Тбилиси, Учредительное собрание постановило утвердить первую современную Конституцию Грузии. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Баку.

В документе отмечается, что на разработку Конституции независимой Грузии ушло три года, для достижения наилучшего синтеза Основной закон был основан на смешанной модели демократической республики, которая объединила принципы «французской парламентской демократии» и «швейцарской прямой демократии».

Согласно Конституции, демократическая республика определялась как политический институт. Конституция гарантировала права женщин, религиозных и этнических меньшинств, отменяла смертную казнь. Конституция 1921 года была направлена на установление и укрепление демократических ценностей и принципов, демократических институтов в Грузии.

К сожалению, первая Конституция Грузии просуществовала всего четыре дня, говорится в заявлении.

25 февраля также исполняется 100 лет со дня оккупации Грузии советской Россией. В знак этого, согласно постановлению парламента Грузии от 21 июля 2010 года «О советской оккупации Грузии», каждый год 25 февраля государственные флаги Грузии традиционно приспускаются в государственных зданиях и диппредставительствах страны за рубежом.