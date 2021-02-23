Ученые раскрыли тайну надписи на картине Эдварда Мунка «Крик»

Автором надписи в углу картины «Крик» Эдварда Мунка является сам художник. Об этом заявили кураторы Национального музея Норвегии, пишет РИА Новости.

Речь идет о надписи карандашом «Такое мог создать только сумасшедший», авторство которой долгое время оставалось невыясненным. Эксперты предприняли новую попытку разгадать загадку, готовясь к выставке 2022 года в Осло. Для этого они использовали инфракрасный анализ и углубленную почерковедческую экспертизу.

«Без сомнения, надпись принадлежит перу Мунка. Почерк, а также события, случившиеся в 1895 году, когда Мунк впервые представил картину в Норвегии, указывают на это», – заявила куратор музея Май Бритт Гуленг.