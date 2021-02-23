Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу
Венесуэла никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы", - объяснил свое решение Мадуро.
"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом - нет, либо вы исправите (свою позицию), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они ни исходили", - сказал Мадуро, которого цитирует РИА Новости.
Ранее Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека". В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.