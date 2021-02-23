Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу

"Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы", - объяснил свое решение Мадуро.

"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом - нет, либо вы исправите (свою позицию), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они ни исходили", - сказал Мадуро, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека". В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.