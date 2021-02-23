Тяжелую атлетику могут исключить из Олимпийских игр
Тяжелая атлетика может потерять статус олимпийской дисциплины. Это предупреждение прозвучало из уст президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха, сообщают Вести.ру.
Томас Бах предупредил Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) о возможных последствиях, а именно о перспективе исключения тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр. Это произойдет, если IWF будет игнорировать требования МОК по борьбе с допингом. Отставку президента федерации Тамаша Аяна в МОК сочли недостаточной мерой.
При этом МОК уже сократил программу олимпийского турнира тяжелоатлетов. На Олимпиаде 2024 года в Париже выступят только 120 штангистов, в то время как на Играх в Токио – 196, сообщает РИА Новости.