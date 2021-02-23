Cбой в работе Facebook и Instagram

В работе социальных сетей Facebook и Instagram на территории Соединенных Штатов зафиксирован сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, 33% пользователей, сообщивших о неисправности Facebook, заявлют о полном прекращении работы соцсети, 40% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, 26% — проблемы с новостной лентой.

Среди пользователей, заметивших сбой в функционировании Instagram, 56% жалуются на неполадки с лентой, 24% — на сложности с входом, 19% отмечают проблемы с разделом «истории».