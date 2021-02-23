Американский генерал заявил об угрозе России для существования США

Россия дестабилизирует ситуации во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов и ряда их союзников, заявил командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации, передает РИА Новости.

"Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе... Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников", — приводятся слова Уолтерса на сайте министерства обороны.

Генерал добавил, что Россия якобы пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.

Кроме того, утверждает Уолтерс, Россия "прибегает к нетрадиционным инструментам вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников".