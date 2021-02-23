В Китае объявили о полной победе над крайней нищетой

Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние 8 лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью", - заявил Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью.

Он отметил, что за последние 8 лет из бедности были выведены 98,99 миллиона жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тысяч деревень.

С начала политики реформ и открытости в конце 1970-х из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.

"За этот период Китай внёс 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал ещё одно чудо, которое останется в истории", - заявил Си Цзиньпин.

Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральной части страны.