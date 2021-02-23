Акция протеста в Ереване: противники Пашиняна перекрывают улицы Видео
Противники армянского премьер-министра Никола Пашиняна с утра четверга перекрыли несколько крупных улиц в Ереване в рамках ежедневных акций неповиновения, сообщает "Новости Армения".
Собравшиеся на проезжей части группы молодых людей скандируют "Армения без Никола", "Никол - предатель". Их требование неизменно - отставка Пашиняна и его команды.
Транспортное движение, в частности, по оживленному проспекту Азатутян, ул. Сараланжди, участку улицы Верин Антараин парализовано.
Водители вынуждены перемещаться по альтернативным путям, дорожные полицейские пытаются урегулировать движение.