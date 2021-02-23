Вирусолог предрек окончание пандемии коронавируса в 2022 году

В 2022 году человечество действительно будет считать, что пандемия коронавируса закончилась, хотя случаи заболевания COVID-19 продолжат регистрировать. Так прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге оценил вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Комсомольской правдой».

По его мнению, существуют основания для «веры» в окончание распространения инфекции через год. «Нашей основной заботой станет вакцинация, но с нами в определенной мере останутся и маски, и дистанцирование», — предрек вирусолог.

Альтштейн привел в пример страны Юго-Восточной Азии и Японию, где жители привыкли ходить в масках в местах скопления людей.

Ученый подтвердил, что серьезную угрозу представляет ситуация, когда в одной среде с вакцинированными гражданами окажутся те, кто не получил препарат. «Тут дело в том, что привитые люди могут начать себя вести с нарушением противоэпидемических правил в силу психологических причин. Их вольное поведение, представление о том, что вакцина — это панацея против болезни, и если они получили вакцину, то безопасность обеспечена на 100 процентов, — вот это заблуждение может быть широко распространено», — объяснил он.

Альтштейн напомнил, что активным распространителем вируса вакцинированный человек быть не может, потому что в его организме вирус приживется с минимальной вероятностью, однако заражение вакцинированного и последующая передача инфекции не исключены.