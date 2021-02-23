Жириновский сравнил Навального с Лениным и Троцким

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с Владимиром Лениным и Львом Троцким. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«Навальный идет по проторенной дорожке. Чтобы понять, кто он и зачем — давайте разберемся с Лениным, со Свердловым, с Троцким, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым! Пятая колонна вся была подготовлена там — за рубежом», — написал он.

Жириновский подчеркнул, что перечисленные им революционеры работали на немецкие и американские деньги. «Точно так же мы сейчас считаем, сколько в Германии потратили на Навального», — добавил лидер ЛДПР.