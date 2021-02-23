Казахстан потребовал от завода по выпуску Lada вернуть деньги

В казахстанском Усть-Каменогорске конвейер предприятия «Азия Авто» для сборки автомобилей Lada остановил производство. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Власти республики обвинили завод в неисполнении обязательств при промсборке и потребовали вернуть деньги в размере 30,8 миллиарда рублей, которые были получены в виде льгот. В настоящее время на предприятии идут сокращения.

Выпуск Lada остановили еще в ноябре, когда соглашение о промсборке с «Азия Авто» было разорвано. В феврале завод проиграл суд Министерству индустрии и инфраструктурного развития. Там утверждали, что компания оказалась единственной, не исполнившей договоренности. Все остальные ввели в эксплуатацию оборудование по сварке и покраске.

Как отмечается в материале, претензии совпали с запуском «Сарыаркаавтопрома», где производятся старые модели Chevrolet и есть площадки для сборки Hyundai «Астана Моторс». Там же начат выпуск Kia, которые раньше собирались на «Азии Авто». На эту площадку предложили перенести и сборку машин «АвтоВАЗа».