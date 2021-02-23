Хорватия хочет сначала разминировать Карабах, а затем отстроить
Посол Хорватии в Баку Бранко Зебич заявил, что хорватские компании проявляют активный интерес к вопросу разминирования в Нагорном Карабахе и к проектам «умных городов» и «умных сел», которые Азербайджан планирует реализовать на освобожденных территориях, сообщает haqqin.az со ссылкой на хорватское издание Večernji List («Вечерняя газета»).
Корреспондент хорватского СМИ побывал в Баку, написав репортаж под названием «Кавказский тигр: за последние 15 лет в Азербайджан вложено около 200 миллиардов евро».
Рассказывая о красотах Баку и жизни в столице, автор подчеркивает: «Всего за несколько лет Баку превратился из бедного пыльного городка в экономическую, политическую и культурную столицу региона. Здесь строятся более 750 небоскребов, при этом по всему Азербайджану инвестируется более 35 миллиардов евро, а за последние полтора десятилетия вложено почти 200 миллиардов».
Особое внимание уделяется высказываниям посла Хорватии в Азербайджане Бранко Зебича, который не отрицает, что его страна медленно выходит на азербайджанский рынок.
«Посольство Хорватии в Баку - одно из самых молодых хорватских посольств в мире. Оно было открыто в апреле 2019 года, - пишет Večernji List. - Посол Бранко Зебич говорит о потенциале для развития двусторонних отношений, особенно после завершения пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время в экономическом сотрудничестве между двумя странами доминирует энергетический сектор. Хорватия является крупным импортером азербайджанской нефти, товарооборот которой превышает 400 миллионов долларов в год, и в планах строительство ответвления недавно завершенного мегапроекта Южного газового коридора – Ионическо-Адриатического газопровода, по которому газ будет поступать в хорватский Сплит».
По мнению посла, Хорватия еще не нашла свою нишу на азербайджанском рынке.
«Пока что здесь прорываются IT-компании: Sedam IT, Span и Banksoft, создавшие интернет-банкинг для крупнейшего банка - Pasha Bank, - говорит Бранко Зебич. - Хорватские софтверные компании ежегодно приезжают на знаменитую международную выставку Bakutel. У других высокотехнологичных компаний здесь тоже есть шанс. Например, у компании Nilavas, чьи машины работают для улучшения добычи нефти в Азербайджане».
Посол отметил, что прошло время, когда Хорватия в этом регионе занималась только продажей кораблей или выполняла строительные работы. Он подчеркнул, что, учитывая недавно завершившуюся войну в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также планы Азербайджана по строительству «умных городов» и «умных сел» на разрушенной территории, хорватские компании проявляют интерес к этим проектам.
«Если быть точнее, то Баку планирует возвести в обновленном Карабахе зону «зеленой энергии», - продолжает Зебич. – Намечается строительство серии солнечных и ветряных электростанций. Необходимо будет отремонтировать множество малых и средних гидроэлектростанций, где может быть задействована компания Končar (хорватская корпорация, работающая в области электричества, энергии и транспортного машиностроения – ред.). Но для того, чтобы все это произошло, необходимо сначала разминировать всю территорию. Хорватская компания Doking (производит специальные машины для разминирования – ред.) как один из мировых лидеров в этой области недавно при поддержке посольства провела предварительные переговоры в Баку».