Хорватия хочет сначала разминировать Карабах, а затем отстроить

Посол Хорватии в Баку Бранко Зебич заявил, что хорватские компании проявляют активный интерес к вопросу разминирования в Нагорном Карабах е и к проектам «умных городов» и «умных сел», которые Азербайджан планирует реализовать на освобожденных территориях, сообщает haqqin.az со ссылкой на хорватское издание Večernji List («Вечерняя газета»).

Корреспондент хорватского СМИ побывал в Баку, написав репортаж под названием «Кавказский тигр: за последние 15 лет в Азербайджан вложено около 200 миллиардов евро».

Рассказывая о красотах Баку и жизни в столице, автор подчеркивает: «Всего за несколько лет Баку превратился из бедного пыльного городка в экономическую, политическую и культурную столицу региона. Здесь строятся более 750 небоскребов, при этом по всему Азербайджану инвестируется более 35 миллиардов евро, а за последние полтора десятилетия вложено почти 200 миллиардов».

Особое внимание уделяется высказываниям посла Хорватии в Азербайджане Бранко Зебича, который не отрицает, что его страна медленно выходит на азербайджанский рынок.

«Посольство Хорватии в Баку - одно из самых молодых хорватских посольств в мире. Оно было открыто в апреле 2019 года, - пишет Večernji List. - Посол Бранко Зебич говорит о потенциале для развития двусторонних отношений, особенно после завершения пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время в экономическом сотрудничестве между двумя странами доминирует энергетический сектор. Хорватия является крупным импортером азербайджанской нефти, товарооборот которой превышает 400 миллионов долларов в год, и в планах строительство ответвления недавно завершенного мегапроекта Южного газового коридора – Ионическо-Адриатического газопровода, по которому газ будет поступать в хорватский Сплит».